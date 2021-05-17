Машину отца Виктора Цоя нашли после заявления об угоне

Автомобиль отца рок-музыканта Виктора Цоя Volkswagen синего цвета нашли в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что это вряд ли был угон. Роберт Цой мог забыть, где припарковался, и поэтому заявил об угоне.

Об исчезновении машины стало известно 17 мая. Предполагалось, что угон был совершен 15 мая. Отец музыканта оставил машину на Гражданском проспекте.

Ранее сообщалось, что у российской оперной певицы Светланы Касьян из автомобиля украли полученную от Ватикана награду — рыцарский орден святого Сильвестра, который папа Римский Франциск вручил ей в 2019 году за заслуги в области культуры. Орден она перевозила в автомобиле, потому что должна была надеть его в день кражи, и он исчез из машины на одной из московских парковок.