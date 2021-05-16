Сербский певец Джордже Марьянович умер от коронавируса

Скончался сербский певец и композитор Джордже Марьянович. Об этом сообщает издание Blic.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 89 лет.

По данным издания, причиной его смерти стал стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщается, врачи несколько дней боролись за жизнь артиста, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но медикам не удалось его спасти.

Свои соболезнования родным и близким Марьяновича в своем Twitter выразил президент Сербии Александар Вучич.

«Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений», — написал сербский лидер.

Джордже Марьянович родился в 1931 году. В 1959 году вышла его первая пластинка. Он был популярным не только в Югославии. В СССР певец обрел славу в 1963 году после выхода фильма «Любовь и мода», где он исполнил свою популярную песню Devojko mala («Маленькая девушка»). В этом же году состоялись его первые гастроли в СССР. В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Марьянович был награжден орденом Дружбы народов «за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия».