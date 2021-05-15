Появились кадры гендерно-нейтральной феи из новой «Золушки»

Появились первые кадры с феей-крестной, которую играет Билли Портер в новой «Золушке», сообщает Yahoo.

Фильм выходит на стриминговом сервисе Amazon Prime в сентябре этого года.

Режиссер картины — Кэй Кэннон. По словам создательницы картины, она хотела модернизировать классическую сказку.

Действие мюзикла разворачивается в Нью-Йорке, роль Золушки играет Камила Кабельо, а ее возлюбленного — Николас Голицын.

Ранее сообщалось, что фея-крестная в исполнении Билли Портера в «Золушке» будет гендерно-нейтральной.