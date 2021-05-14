Продюсер «Маски» рассказала о персонажах и жюри третьего сезона

Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева в беседе с изданием «СтарХит» рассказала, каким будет следующий сезон проекта НТВ.

По словам Сумачевой, жюри проекта сейчас ей кажется «сбалансированным и интересным». Есть вероятность, что в третьем сезоне в жюри вернется Гарик Мартиросян, который не принимал участие в съемках второго сезона проекта из-за пандемии коронавируса. «Пока же мы начинаем работу над новыми костюмами — это самое важное и самое долгое: выбор персонажей, создание эскизов, закупка материалов, изготовление. А еще нас ждет новогодняя «Маска», — уточнила она.

В новом сезоне могут появиться яркие костюмы, которые ранее никто не выбрал. «К примеру, с Мариной Кравец мы обсуждали костюм Джокера: мне показалось интересным сделать, чтобы у него с одной стороны была улыбка, а с другой — грусть. Но в итоге она выбрала Солнце. Поэтому, если кто-то захочет стать Джокером в следующем сезоне, эта Маска перекочует туда», — поделилась она.

Ранее стало известно, что звезды второго сезона «Маски» Эйвазов и Туриченко дадут совместный концерт.