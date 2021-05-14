На аукционе Christie's в США с молотка ушли работы Ван Гога, Монэ и Шагала

На вечерних торгах искусства ХХ века аукционного дома Christie's в Нью-Йорке были распроданы картины Винсента Ван Гога, Клода Монэ, Марка Шагала, Энди Уорхола и других известных художников, сообщает РИА «Новости».

Наиболее высоко на аукционе оценили работу Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна», она была продана за $103,4 млн. Работа Винсента Ван Гога «Тринкветайльский Мост» ушла за $37,4 млн, картина американского художника Марка Ротко «Без названия» — за $38,1 млн.

Большинство картин были проданы по цене выше своего эстимейта, среди них — работа Энди Уорхола «Две Мэрилин», которую он написал с Мэрилин Монро, были продана за $15,8 млн.

Также на аукционе были выставлены работы Жоржа Сёра, Виллема де Кунинга, Ли Краснер, Джоан Митчелл, Жоана Миро, Марсель Дюшан, Жана Дюбюффе, Лучо Фонтана и Анри Тулуз-Лотрека.

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