Манижа заявила, что считает победой само участие в «Евровидении»

Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Нидерландах, назвала само участие в конкурсе личной победой. Об этом она рассказала в эфире телеканала RTVI.

«Если это не будет призовое место, это не значит, что я не буду петь и выступать. Для меня это самое главное», — подчеркнула певица.

Манижа считает, что в случае проигрыша ничего плохого не произойдет.

Также она рассказала, что после конкурса планирует отправиться в гастрольный тур. По ее словам, именно сейчас наступило время, когда она может еще больше быть музыкантом, «собой и выступать».

Ранее Манижа ответила на критику своего будущего выступления на «Евровидении».

Также стало известно, что после первой проведенной в Роттердаме репетиции на сцене «Евровидения-2021» Манижа стала фаворитом музыкального соревнования.

В 2021 году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа представит на конкурсе песню Russian Woman.