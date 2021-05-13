Манижа заявила, что считает победой само участие в «Евровидении»
Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Нидерландах, назвала само участие в конкурсе личной победой. Об этом она рассказала в эфире телеканала RTVI.
«Если это не будет призовое место, это не значит, что я не буду петь и выступать. Для меня это самое главное», — подчеркнула певица.
Манижа считает, что в случае проигрыша ничего плохого не произойдет.
Также она рассказала, что после конкурса планирует отправиться в гастрольный тур. По ее словам, именно сейчас наступило время, когда она может еще больше быть музыкантом, «собой и выступать».
Ранее Манижа ответила на критику своего будущего выступления на «Евровидении».
Также стало известно, что после первой проведенной в Роттердаме репетиции на сцене «Евровидения-2021» Манижа стала фаворитом музыкального соревнования.
В 2021 году конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа представит на конкурсе песню Russian Woman.