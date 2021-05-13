Опубликован тизер спецвыпуска «Друзей»

Стриминговый сервис HBO Max выложил тизер спецвыпуска сериала «Друзья»: Воссоединение». Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

Компания анонсировала выход спецвыпуска 27 мая. С эфира последнего сезона ситкома прошло 17 лет.

Как сообщает «Би-би-си», в выпуске задействован оригинальный актерский состав сериала: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс).

Создателями шоу остались Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крейн. Режиссер — Бен Уинстон.

Съемки спецвыпуска должны были пройти в августе прошлого года, однако были отложены из-за пандемии коронавируса.

Ранее звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри назвал сроки съемок спецвыпуска.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».