«В детстве мечтал покорять далекие галактики»: Шипенко — о съемках в космосе

Режиссер Клим Шипенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о предстоящих съемках на Международной космической станции.

По словам Шипенко, он мечтал о космосе с детства. «В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал покорять далекие галактики. Детская мечта становится реальностью — я готовлюсь к первым в истории съемкам фильма в космосе!» — порадовался он.

Шипенко уточнил, что перед началом съемок команде проекта предстоит гигантская подготовительная работа. «Недавно я успешно прошел медицинскую комиссию и стал еще на шаг ближе к заветной цели. Для актрис был еще более сложный путь: кроме привычных кастингов и проб все претендентки также проходили полное медобследование. Из тысячи кандидаток на первом этапе были отобраны те, которые лучше всего соответствовали заявленным критериям, но в финал прошли лишь сильнейшие», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.