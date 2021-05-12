В Санкт-Петербурге отменили концерт Моргенштерна

Запланированный на 16 мая в Санкт-Петербурге концерт рэпера Моргенштерна отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.

Организаторы мероприятия отмену пока не комментировали.

До этого родительские организации Санкт-Петербурга потребовали от властей и организаторов концерта отменить шоу из-за «пропаганды наркотиков среди детей». «На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен», — подтвердила Мизулина.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин подтвердил заведение в отношении артиста административного дела. Поводом для возбуждения дела послужили два видеоролика на песню «Розовое вино 2» и «Family». По словам Жорина, экспертизу песен исполнителя провели в московском департаменте здравоохранения. Адвокат смог доказать, что данное заключение не соответствует закону.