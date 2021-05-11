Звезды «Маски» Эйвазов и Туриченко дадут совместный концерт

Участники второго сезона шоу «Маска» Лама и Носорог (оперный певец Юсиф Эйвазов и поп-исполнитель Кирилл Туриченко) выступят вместе осенью 2021 года.

Об этом Эйвазов рассказал в Instagram. «Вот и наши новости, как и обещали, мы начинаем работу над нашим первым совместным проектом! Пожелайте удачи и будьте с нами! Лама и Носорог вас не разочаруют», — пообещал Эйвазов.

Юсиф Эйвазов уже признавался, что, когда исполнителя Туриченко выгнали в полуфинале, очень расстроился и нарушил правило «Маски» — обнялся с Носорогом на прощание. При этом любые контакты между хранящими тайну своей личности участниками запрещены.

Победителем второго сезона шоу «Маска» на НТВ ранее стал певец JONY — он прятался в костюме Крокодила. 25-летнего исполнителя хита «Комета» жюри не узнавало до самого финала. Как рассказал JONY позже, из-за съемок он похудел.