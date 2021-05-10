Манижа отреагировала на критику своей песни для «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha) высказалась насчет критики песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой она вступит для международного музыкального конкурса «Евровидение».

Исполнительница заявила, что не ожидала такой реакции на свое творчество.

«Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — сказала Манижа.

Она отметила, что смогла «посмотреть на ситуацию спокойнее» и справиться с давлением.

«Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме.

Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая. Победитель определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 мск.