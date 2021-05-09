Тилль Линдеманн снял клип на «Любимый город» в Эрмитаже

Немецкий рок-музыкант, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал клип на оркестровую версию советской песни «Любимый город», снятый в петербургском Эрмитаже.

По сюжету клипа Линдеманн заходит в Эрмитаж, где любуется произведениями искусства, в кадре также появляются играющие на музыкальных инструментах девушки в белой одежде.

Ранее сообщалось, что фронтмен Rammstein исполнил песню Марка Бернеса «Любимый город» на русском языке. Песня входит в саундтрек фильма «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова, рассказывающего о подвиге советского летчика, бежавшего из немецкого плена на немецком самолете.

Кроме того, стало известно о планах Линдеманна снять новый клип в Большом Московском государственном цирке.