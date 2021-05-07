Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму

Рэпер Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) решил баллотироваться в Госдуму. Об этом исполнитель рассказал в ходе стрима на YouTube-канале.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму РФ», — заявил музыкант.

По его словам, на выборах он намерен баллотироваться от партии «Зеленая альтернатива».

«Я тут пообщался с друзьями из партии «Зеленая альтернатива» — там оказались очень хорошие ребята. Все веганы, вегетарианцы», — сказал он, отметив, что в партии его решили поддержать.

СМИ сообщают, что в партии в настоящий момент подтвердили выдвижение Машнова.

По данным РИА «Новости», глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что «Зеленая альтернатива» сможет участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, так как партия получила представительство в заксобрании одного из регионов.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

Ранее экс-солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России».