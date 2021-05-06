Стали известны детали о госпитализации Бузовой

Пресс-секретарь певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский подтвердил ее госпитализацию. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сказал Богославский.

Другие детали он не уточнил.

До этого мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что ей ничего не известно о состоянии дочери.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Бузову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, где ей провели срочную операцию под общим наркозом.

Также подчеркивалось, что артистка не появлялась в социальной сети Instagram около 19 часов, последние видео были сняты в автомобиле и на природе.