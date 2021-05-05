Появились первые кадры сериала-приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO показал первые официальные кадры сериала-приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона», который будет посвящен история династии Таргариенов. Об этом сообщает BuzzFeed News.

На одном из снимков представлены принц Деймон Таргариен со своей супругой, принцессой Рейнирой Таргариен. Их сыграли Эмма Д'Арси и Мэтт Смит.

Кроме того, были показаны Рис Ифанс и Оливия Кук в образе Отто Хайтауэра и его дочь Алисенты Хайтауэр.

В шоу расскажут о событиях, случившихся за 300 лет до происходящего в оригинальном проекте. Зрители узнают о войне между Таргариенами.

Отмечается, что шоу выйдет на HBO и на его стриминговой платформе HBO Max в 2022 году.

Ранее стало известно, что HBO работает над еще одним приквелом «Игры престолов».