Названо место прощания с Ефимом Каменецким

Прощание с народным артистом России Ефимом Каменецким пройдет 6 мая в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Комиссаржевской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на учреждение культуры.

Гражданская панихида будет проходить с 11.00 до 13.00. Место похорон Каменецкого пока не уточняется.

Актер театра и кино скончался в больнице в ночь на 3 мая в возрасте 85 лет.

В 1958 году Ефим Каменецкий начал театральную карьеру в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского, после работал в ТЮЗе и БДТ в Казани, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 года служил в Театре имени Веры Комиссаржевской.

Каменецкий играл в фильмах «Ты у меня одна», «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание» и др.