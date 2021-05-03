«Серебряные коньки» стали первой российской полнометражкой Netflix Original

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Кадр из трейлера фильма «Серебряные коньки» (2020) Кадр из трейлера фильма «Серебряные коньки» (2020)
Кадр из трейлера фильма «Серебряные коньки» (2020)
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Фантастическая драма «Серебряные коньки» Михаила Локшина стала первым российским полнометражным фильмом в линейке Netflix Original, сообщил в Instagram продюсер Петр Ануров.

По словам Анурова, фильм выйдет в этой линейке во всем мире, будет дублирован на 8 языков, субтитры будут представлены на 28 языках. Премьера фильма на Netflix состоится 16 июня.

«Серебряные коньки» вышли в декабре 2020 года и возглавили российский прокат после премьеры. В первые выходные проката картина заработала 91,5 млн руб.

По сюжету, в канун нового 1900 года 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с юной петербурженкой аристократического происхождения, мечтающей заниматься наукой.

Главные роли в «Серебряных коньках» сыграли Федор Федотов и Соня Присс. Также в картине снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте и др.

Ранее сообщалось, что режиссер «Серебряных коньков» снимет кино о Воланде из «Мастера и Маргариты».