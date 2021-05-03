Госпитализированный Олег Вавилов рассказал о своем состоянии

Народный артист России Олег Вавилов в беседе с «Рен ТВ» рассказал о своем состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу.

По словам Вавилова, после второй капельницы он чувствует себя достаточно хорошо. «Пока я жду прихода очередного врача. Настроение нормальное. Придется полежать на профилактике. Не я один такой», — отметил артист.

Он считает, что на здоровье могла повлиять перемена погоды. 71-летнему актеру стало плохо во время спектакля в Театре Сатиры. «Делали фотосессию накануне спектакля. Первый акт отыграли. А во втором случилось вот это... На одну минуту — то ли головокружение, то ли непонятно что», — пояснил актер, добавив, что скорая помощь приехала быстро.

Олег Вавилов c 2004 года служит в Театре Сатиры. Снимался в фильмах и сериалах «Кабачок «13 стульев», «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег».