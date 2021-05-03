Народного артиста Олега Вавилова госпитализировали после спектакля

Народному артисту Олегу Вавилову стало плохо на сцене. Об этом рассказал телеканалу «360» актер Юрий Васильев.

По словам Васильева, актеру стало плохо во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры в Москве.

«У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы», — поделился собеседник телеканала.

Спустя некоторое время речь к Вавилову вернулась, однако он продолжал произносить реплики не полностью.

Когда спектакль был доигран, артиста отвели в комнату отдыха, где его ждали врачи скорой помощи.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.

Олег Вавилов родился 8 январе 1950 года. в 1971 году он окончил ГИТИС. В 1990 он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — стал народным артистом России. В Театре сатиры актер работает с 2004 года.