Умерла актриса Олимпия Дукакис

Умерла американская актриса Олимпия Дукакис, передает ABC News.

Ей было 89 лет.

Как сообщила ее агент, Дукакис умерла в субботу утром в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти не сообщается.

В кино Олимпия стала сниматься с середины 1960-х годов. Популярность к ней пришла в 1987 году после выхода фильма «Власть луны», где она сыграла Роуз Касторини. Эта роль принесла ей одновременно в номинации «Лучшая актриса второго плана» две премии: «Оскар», «Золотой глобус».