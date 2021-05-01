Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

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Музыкант Мэрилин Мэнсон на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в... Музыкант Мэрилин Мэнсон на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в...
Музыкант Мэрилин Мэнсон на афтепати журнала Vanity Fair после премии «Оскар» в...
Danny Moloshok/Reuters

Актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила американского рок-музыканта и композитора Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, передает Hollywood Reporter со ссылкой на документ суда.

«Уорнер неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам силой, чтобы принудить госпожу Бьянко совершить половой акт <...> Уорнер изнасиловал Бьянко примерно в мае 2011 года», — указано в заявлении.

По словам Бьянко, с Мэнсоном она впервые познакомилась в 2005 году, с 2007 года он предлагал ей участие в кинопроектах в обмен на обнаженные фотосессии. В 2009 году она прибыла на съемки клипа к песне «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», но вместо этого, по его словам, ее заставили жить в доме Мэнсона, носить только нижнее белье, а вместо еды и сна ее накачивали наркотиками и алкоголем.

Ранее звезда «Игры престолов» впервые стала мамой.