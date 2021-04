Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Актриса Эсме Бьянко, известная по роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила американского рок-музыканта и композитора Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, передает Hollywood Reporter со ссылкой на документ суда.

«Уорнер неоднократно прибегал к наркотикам, силе и угрозам силой, чтобы принудить госпожу Бьянко совершить половой акт <...> Уорнер изнасиловал Бьянко примерно в мае 2011 года», — указано в заявлении.

По словам Бьянко, с Мэнсоном она впервые познакомилась в 2005 году, с 2007 года он предлагал ей участие в кинопроектах в обмен на обнаженные фотосессии. В 2009 году она прибыла на съемки клипа к песне «I Want to Kill You Like They Do in the Movies», но вместо этого, по его словам, ее заставили жить в доме Мэнсона, носить только нижнее белье, а вместо еды и сна ее накачивали наркотиками и алкоголем.

Ранее звезда «Игры престолов» впервые стала мамой.