Кроненберг снимет фильм о будущей эволюции человеческого тела

Режиссер Дэвид Кроненберг летом 2021 года начнет съемки нового фильма «Преступления будущего», сообщает Deadline.

В научно-фантастическом триллере снимутся Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. Сценарий для фильма Кроненберг написал сам — впервые с выхода «Экзистенции» в 1999 году.

По сюжету фильма, человеческое тело в будущем эволюционирует — в нем начнут появляться новые органы. Главный герой фильма — художник Сол Тенсер, который решает удалить новыt органы и сделать из этого шоу для своих поклонников. «У меня есть с будущим несведенные счеты», — говорит Кроненберг о своем будущем фильме.

Съемки будут проходить в Греции.

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