Моргенштерн оспорит решение суда по делу о песне про Путина

Рэпер Моргенштерн подал апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Уфы после того, как суд признал незаконным использование музыкантом песни «Владимир Путин — молодец».

Об этом «Газете.Ru» сообщил автор песни Олег Лихачев со ссылкой на собственных адвокатов. По словам Лихачева, жалоба была подана с нарушениями, в связи с чем была оставлена без движения до 29 мая. «Если до указанной даты Моргенштерн не устранит свои нарушения, то суд вернет жалобу. Если устранит, то суд апелляционной инстанции примет жалобу к производству», — уточнили адвокаты автора, пообещав отстаивать законность решения.

По словам Лихачева, он не ожидал, что Моргенштерн подаст апелляцию «из-за трех копеек». «Я же говорил, что шоубиз от темных сил, а тут появился необлаженный от светлых. Вот и заерзали они...» — высказался Лихачев.

Ранее решением Кировского районного суда Уфы Моргенштерн проиграл иск «о защите исключительных прав на музыкальное произведение «Владимир Путин — молодец». Помимо 300 тыс. рублей в пользу Олега Лихачева, рэпер должен будет выплатить государственную пошлину в размере 6 тыс. в бюджет, а также прекратить использование композиции.

Тамада Олег Лихачев выпустил оригинал песни еще летом 2014 года. В TikTok большей популярности достиг не первоисточник композиции, а его ремейк-фит с Моргенштерном. Этот трек задействовали многие тиктокеры, включая Даню Милохина, Валю Карнавал, Аню Покров, Егора Шипа, Катю Адушкину, а также рэпера Егора Крида. Лихачев также выдвинул иск против Крида и пригрозил судом Милохину.