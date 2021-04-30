Звезду «Доктора Кто» лишили премии BAFTA после обвинений в домогательствах

Актер Ноэль Кларк лишился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) после обвинений в домогательствах, пишет The Sun.

Награду он получил менее месяца назад, после чего более двадцати женщин, в том числе бывших коллег актера, обвинили звезду «Доктора Кто» в домогательствах, рассылке неприличных фото и буллинге. По их словам, Кларк занимался эти с 2004 по 2019 год.

Женатый актер отрицает все обвинения. «За свою 20-летнюю карьеру в работе я главными всегда считал инклюзивность и разнообразие, на меня никогда не жаловались. Если кто-то из тех, кто работал со мной, когда-либо чувствовали недостаток комфорта или уважения, я приношу искренние извинения», — сказал он в своем обращении.

При этом Ноэль Кларк признался, что однажды позволил себе некорректные замечания в адрес одной женщины, перед которой якобы позже извинился.

Кларк наиболее известен по роли Микки Смита в британском сериале «Доктор Кто». BAFTA ему вручали за вклад в развитие кинематографа.

Ранее актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах к детям.