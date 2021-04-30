Роман Полански снимет первый после исключения из Киноакадемии фильм

Режиссер Роман Полански снимет новогодний фильм «Дворец» сообщает сайт Variety.

Действие картины будет разворачиваться в 1999 году в канун Нового года. Главные герои, по сценарию — гости отеля в швейцарских Альпах, встретившиеся накануне миллениума.

Производством фильма займется RAI Cinema — кинематографическое подразделение итальянского медиахолдинга RAI. «Это эпилог целому тысячелетию», — говорит о картине управляющий RAI Cinema Паоло дель Брокко.

Это будет первый фильм, который Полански снимет после исключения из Американской академии кинематографических искусств и наук в 2018 году.

Предыдущий фильм Полански «Офицер и шпион» вышел в 2019 году. Он получил три награды французской национальной кинопремии «Сезар», в том числе за лучшую режиссуру, но Роман Полански отказался присутствовать на церемонии — против его награждения активно выступали феминистки, указывавшие на обвинения режиссера в изнасиловании.

В 1977 году Романа Полански обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. В1978 году он смог покинуть США и переехал во Францию, законы которой не подразумевают экстрадицию.

Ранее актриса Кейт Уинслет заявляла, что сожалеет о работе с обвиненными в харассменте Романом Полански и Вуди Алленом.