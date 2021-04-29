СМИ: зрителей допустят на «Евровидение» в 2021 году

Зрители будут допущены на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердаме в 2021 году. Об этом пишет газета De Telegraaf.

Власти Нидерландов разрешили продажу билетов. Продажи на репетиции, полуфиналы и финал конкурса откроются в мае.

Ранее певица Манижа в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой объяснила, в чем особенность ее песни Russian Woman.

По словам Манижи, она представила в песне навязанные женщине обществом установки: о весе, семейном статусе, внешности. «Хитовость» музыки она также считает стереотипом. В создании песни, уточнила Манижа, принимали участие люди разных культур.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Российская исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером..