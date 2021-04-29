В Большом московском цирке рассказали о съемках клипа с Линдеманном

Немецкий рок-музыкант, лидер группы Rammstein Тилля Линдеманна будет участвовать в съемках клипа в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на охранника учреждения.

Как рассказал представитель службы безопасности, в ходе съемок запускали генератор дыма, играла фонограмма.

«Про демона, видимо, <...> было содержание. По характеру музыки и внешнему виду (Линдеманна — Газета.Ru). У него парик, может, был рыжий. И из волос — два небольших рога», — сказал охранник.

Ранее сообщалось, что Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского в столице.

На какую песню будет снят клип, пока неизвестно.

До этого солист Rammstein впервые прокомментировал спетый им советский хит «Любимый город». Песня на музыку Никиты Богословского и стихи Евгения Долматовского вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным. Лента посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева.