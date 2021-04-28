Ивлееву спросили о 440 штрафах за нарушение ПДД

Телеведущую Анастасию Ивлееву спросили о том, действительно ли за ней числится 440 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В Telegram-канале Life Shot опубликован видеоролик, в котором Ивлеева отказывается отвечать на соответствующие вопросы журналистов.

Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился к Анастасии Ивлеевой, уведомив ее об эвакуации ее автомобиля из-за нарушения правил парковки.

«Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», — рассказали авторы поста Дептранса, сопроводив публикацию фотографией с места эвакуации. Телеведущую попросили в следующий раз соблюдать требования дорожных знаков.

В начале апреля Анастасия Ивлеева получила штраф от сотрудников ГИБДД за превышение скорости. В конце 2020 года стало известно, что за три месяца Ивлеева была оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД.