Добровинский объяснил свои слова об отмене взыскания с Киркорова €780 тыс.

Мосгорсуд будет заново рассматривать дело о взыскании с Филиппа Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель артиста Александр Добровинский. Таким образом адвокат отреагировал на опровержение Мосгорсудом его заявления об отмене решения об уплате долга.

«Кассационная инстанция отменила решение. Суд будет рассматривать все с самого начала, кто прав, кто виноват. На сегодняшний день решения нет, ничего Киркорову не присуждено. 23 апреля прекращено исполнительное производство по взысканию с Филиппа Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV», – сообщил Добровинский.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мосгорсуд отменил решение об уплате долга Киркоровым латвийскому банку ABLV. В 2016 году Киркоров взял в ABLV Bank ипотечный кредит для покупки недвижимости в Латвии. А в 2018 году банк уличили в отмывании денег, после чего банк начал процесс самоликвидации. В конце 2019 года Таганский суд обязал Филиппа Киркорова выплатить ABLV долг в размере €651 тыс., проценты, а также неустойку и штраф. Позже решение отменил кассационный суд, а дело перенаправили на рассмотрение в Мосгорсуд. Новое судебное заседание назначено на 18 мая.