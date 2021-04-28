Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта вдове

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей вдове убитого рэпера Энди Картрайта Марине Кохал, передает ТАСС

Кохал обвиняют в убийстве Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Арест ей продлили на 2 месяца — до 30 июня.

Адвокаты Кохал заявили, защита считает возможным изменить ей меру пресечения на домашний арест, поскольку точная причина смерти рэпера до сих пор не установлена.

Защита обвиняемой уверена, что следователи якобы «допустили волокиту». Следователь, в свою очередь, просил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу, указав, что Кохал может скрыться или препятствовать расследованию.

В июле 2020 года правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, упакованные в пять пакетов. Тогда Кохал заявила, что мужчина скончался от передозировки, а она решила избавиться от тела, чтобы сохранить его репутацию. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.