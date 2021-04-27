«Нашествие 2021» пройдет в прежнем формате, но на новом месте

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля.

В переносе фестиваля из Тверской области в Подмосковье организаторы видят новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса фестиваля. «Нашествие» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии», — говорят представители мероприятия.

Отмечается, что «Нашествие» сохранит прежний формат, включающий в себя не только музыку, но и театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.

Фестиваль в Серпуховском районе будет проводиться с учетом соблюдения санитарных мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее приобретенные билеты будут действительны на «Нашествии» в Серпухове.

В июне 2020 года «Нашествие» было отменено из-за пандемии коронавируса.