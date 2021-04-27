Анастасия Вертинская о Кавсадзе: его обожал весь персонал съемочной группы

Анастасия Вертинская поделилась воспоминаниями о работе с грузинским актером Кахой Кавсадзе. Артист умер накануне на 86 году жизни после продолжительной болезни. Вместе с Кавсадзе Вертинская сыграла в советско-испанском фильме «Житие Дон Кихота и Санчо». Актер исполнил главную роль — Дон Кихота, Анастасия Вертинская сыграла герцогиню. Актриса рассказала «Газете.Ru», что Кавсадзе был внимательным человеком, за что «его обожал весь персонал съемочной группы».

«Он был замечательным и чудесным человеком — мягкий, добрый, очень интеллигентный, с большим юмором. Хороший был человек, очень. В «Дон Кихоте» у меня не было большого количества сцен с ним, но на площадке он создавал уникальную атмосферу. Не всегда актер, который исполняет главную роль, видит окружающих. В основном, он бывает зациклен на самом себе. А Кавсадзе был невероятно внимательным человеком, его обожал весь персонал съемочной группы. Светлая ему память», — сказала актриса.

Каха Кавсадзе, также известный как Черный Абдулла из фильма «Белое солнце пустыни», сыграл более чем в 80 фильмах. О смерти 85-летнего актера сообщил грузинский телеканал «Рустави 2». В середине февраля Кавсадзе госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.