Хоккеисту Антипову сделают пластику после конфликта с Палем

Хоккеисту Кевину Антипову сделают пластику, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Антипов пострадал в драке, в причастности к которой подозревают актера Александра Паля. Известно, что у спортсмена диагностировали перелом правой скулы, и для исправления дефекта медики отделения челюстно-лицевой хирургии назначили пластическую операцию.

После хирургического вмешательства Антипов на неделю останется в клинике для восстановления.

23 апреля Кевин Антипов пострадал в драке с тремя неизвестными мужчинами. В одном из нападавших хоккеист узнал актера Александра Паля.

Ранее Александр Паль в беседе с полицейскими назвал причину конфликта с Кевином Антиповым. По словам артиста, спортсмен якобы был пьян и пытался справить нужду рядом с машиной, где сидел Паль и его товарищ Даниил Иванов.

В свою очередь, мать спортсмена предположила, что ее сына с кем-то перепутали и избили по ошибке.