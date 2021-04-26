Актер МХАТ рассказал о «сдержанной радости» из-за возвращения Дорониной

Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во... Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во...
Художественный руководитель МХАТ им. Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина во...
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Актер МХАТ имени Горького Александр Титоренко рассказал «Газете.Ru», что в театре ждут возвращения Татьяны Дорониной.

«Все мы в радостном предощущении. Пока испытываем сдержанную радость. Но официально пока не подтверждено, что Татьяна Васильевна будет руководить театром. Мы же ждём этого давно. Давайте пока наберемся терпения», — сообщил Александр Титоренко.

Актер также рассказал, что не знает о дальнейшей судьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, который пока остается на своей должности.

«Пока неизвестно. Есть слух, совершенно не проверенный, что он хочет бороться, делать заявление на канале. В настоящее время Михайлов, ставленник Боякова, исполняет обязанности директора театра. Не знаем, во что это выльется. Сможет ли Татьяна Васильевна, зная про него все, работать с ним?» — отметил Титоренко.

Министерство культуры вернуло Татьяну Доронину к руководству МХАТ имени Горького. Теперь руководить театром будут директор Олег Михайлов и президент, чье кресло займет Татьяна Доронина. Ранее проверка Минкультуры в МХАТ имени Горького выявила серьезные нарушения в использовании федерального имущества и грантов, а также нарушения в госзакупках и ремонтных работах.