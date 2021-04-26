Актер МХАТ рассказал о «сдержанной радости» из-за возвращения Дорониной

Актер МХАТ имени Горького Александр Титоренко рассказал «Газете.Ru», что в театре ждут возвращения Татьяны Дорониной.

«Все мы в радостном предощущении. Пока испытываем сдержанную радость. Но официально пока не подтверждено, что Татьяна Васильевна будет руководить театром. Мы же ждём этого давно. Давайте пока наберемся терпения», — сообщил Александр Титоренко.

Актер также рассказал, что не знает о дальнейшей судьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, который пока остается на своей должности.

«Пока неизвестно. Есть слух, совершенно не проверенный, что он хочет бороться, делать заявление на канале. В настоящее время Михайлов, ставленник Боякова, исполняет обязанности директора театра. Не знаем, во что это выльется. Сможет ли Татьяна Васильевна, зная про него все, работать с ним?» — отметил Титоренко.

Министерство культуры вернуло Татьяну Доронину к руководству МХАТ имени Горького. Теперь руководить театром будут директор Олег Михайлов и президент, чье кресло займет Татьяна Доронина. Ранее проверка Минкультуры в МХАТ имени Горького выявила серьезные нарушения в использовании федерального имущества и грантов, а также нарушения в госзакупках и ремонтных работах.