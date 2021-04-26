Мать избитого Палем хоккеиста выдвинула свою версию конфликта

Мать хоккеиста Кевина Антипова в беседе с «Московским комсомольцем» выдвинула свою версию его конфликта с актером Александром Палем.

После драки спортсмен оказался в больнице с травмами. Паль заявил, что Антипов якобы справлял нужду на автомобиль, в котором актер сидел с друзьями. «Все эти версии, что он там где-то справлял нужду – чушь. Ничего он не делал, просто стоял и ждал такси», — утверждает она.

По словам матери, Антипов не знал людей, с которыми вступил в конфликт. «Он посещает только спортивные мероприятия, болеет за ЦСКА», — ответила она на предположение, что спортсмен мог познакомиться с артистом на несанкционированном митинге.

Родители избитого считают, что нападавшие обознались и случайно напали на Антипова.

Ранее Александр Паль в беседе с полицейскими назвал причину конфликта с Кевином Антиповым.