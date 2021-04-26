Полиция проверила шоу Дудя на пропаганду наркотиков

Полиция рассмотрела обращение Лиги безопасного интернета, в котором авторы просили проверить шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.

Как уточняет РИА «Новости», результаты проверки в ведомстве раскрывать отказались. «Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов рассмотрено. О результатах проверки сообщено авторам обращения в установленном порядке», — рассказали в пресс-центре московского ГУМВД.

В начале апреля 2021 года волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь».

В беседе с «Газетой.Ru» директор организации и член Общественной палаты Екатерина Мизулина не стала раскрывать, о каком интервью идет речь, — по ее словам, озвучивание этой информации можно счесть за пропаганду.