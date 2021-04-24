В Главном штабе Эрмитажа произошло задымление

Задымление в электрощите произошло в здании Главного штаба Эрмитажа в Петербурге.

«В 12.00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12.10 задымление было ликвидировано», — говорится на страничке музея в «ВКонтакте».

Посетителей в связи с задымлением эвакуировали, работа музея продолжилась в 12.25 мск.

В настоящее время Главный штаб работает в штатном режиме.