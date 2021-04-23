На ММКФ ответили на вопрос о снятии с показа гей-драмы «Фанаты»

Представители Московского международного кинофестиваля ответили на вопрос издания «Подъем» о причинах снятия с показа фильма Севы Галкина «Фанаты».

Художественный руководитель российских программ ММКФ Ирина Павлова заявила, что решение об отмене показа принимала она лично. «Да, это решение было принято мной, но мотивировать я его не обязана», — сказала она.

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, в свою очередь, предположил, что дело в мате. «Я про этот фильм просто ничего не знаю. Я думаю, что оно связано в основном с нецензурной лексикой, которую мы не имеем права показывать», — констатировал он.

Показ «Фанатов» должен был состояться 23 апреля в Центральном доме кино. Главные герои картины — двое футбольных болельщиков, которые нападают на гомосексуалов, однако сами вступают в отношения друг с другом. В основу сюжета драмы легла реальная история двоих футбольных болельщиков из Москвы, которые убивали и грабили геев.