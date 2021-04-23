Финчер и Netflix могут продлить «Охотников за разумом» на третий сезон

Режиссер Дэвид Финчер и стриминговый сервис Netflix могут продлить сериал «Охотники за разумом» на третий сезон, сообщает Small Screen со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что Netflix и Финчер обсуждают съемки третьего сезона. В январе 2020 года контракты с исполнителями главных ролей в процедурале — Джонатаном Гроффом, Холтом МакКэлланом и Анной Торв — были расторгнуты.

Однако после того, как Финчер заключил четырехлетний контракт с Netflix, у поклонников проекта появилась надежда на то, что вернутся и «Охотники за разумом».

Сейчас Финчер, выпустивший на Netflix свой предыдущий проект «Манк», снимает для стримингового сервиса картину под названием The Killer.

Ранее сообщалось, что «Бриджертонов» продлили еще на два сезона — третий и четвертый. Сериал также выходит на Netflix.