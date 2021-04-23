18-летнему рэперу Lil Mosey грозит пожизненный срок за изнасилование

Американского рэпера Lil Mosey (настоящее имя Лейтан Иколс) судят за изнасилование девушки, находившейся в бессознательном состоянии, сообщает TMZ.

В судебных документах указано, что инцидент произошел 6 января 2020 года. Известно, что компания, в которой оказались пострадавшая, ее подруга и рэпер, употребляла спиртные напитки.

Девушка рассказала, что сперва согласилась на секс с Иколсом, но после потеряла сознание, после чего музыкант ее изнасиловал, причинив легкие телесные повреждения. После еще одного провала в памяти она обнаружила, что ее насилует другой мужчина. После этого один из участников вечеринки прислал ей сообщение о том, что происходившее участники изнасилования назвали «обучением двух девочек».

Второму обвиняемому по этому делу также 18 лет. Молодые люди не появились на предварительных судебных слушаниях.

Сейчас рэперу, которого судят в штате Вашингтон, грозит пожизненное тюремное заключение и штраф размером $50 тыс.