Лоза оценил решение Линдеманна исполнить советский хит

Композитор и исполнитель Юрий Лоза в беседе с РИА «Новости» поделился своей оценкой того, как лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил советский хит «Любимый город».

Лоза указал на то, что песня Марка Бернеса хороша изначально. «То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно», — заявил Лоза, добавив, не слышал песню в исполнении Линдеманна.

СМИ сообщали, что песня, скорее всего, вошла в саундтрек фильма «Девятаев». Этот фильм Тимура Бекмамбетова о подвиге советского летчика, бежавшего из немецкого плена на немецком самолете, 22 апреля откроет Московский международный кинофестиваль.

Родившийся в ГДР Тилль Линдеманн на концертах в России часто говорит на русском, который ему преподавали в школе, также у Rammstein есть песня о Москве Moskau со словами на русском.