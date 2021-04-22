Финалистка «Битвы экстрасенсов» Абдрашитова умерла после тяжелой болезни

Умерла финалистка седьмого сезона проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ Диля Абдрашитова, сообщает «СтарХит» со ссылкой на дочь экстрасенса.

Смерть наступила в марте. По словам дочери, жившая в Нижнекамске женщина тяжело болела. «Для нас это большая утрата», — написала дочь в социальных сетях.

В ноябре 2019 года Диля Абдрашитова похоронила мужа Арсуна, также работавшего ясновидящим. После перенесенного стресса отказали ноги. «Спасибо дочери и зятю за то, что не дали уйти вслед за ним. Я до сих пор чувствую присутствие Арсуна и даже домой не могу зайти. Живу пока у дочери. Спасибо внукам — развлекают», — говорила она.

СМИ сообщали, что много лет назад покойная смогла вылечить мужу язву желудка.