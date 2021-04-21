Режиссер Котт о скончавшемся защитнике Брестской крепости: он нас вдохновлял

Режиссер фильма «Брестская крепость» Александр Котт рассказал о скончавшемся ветеране, ставшем прототипом главного героя его фильма. Котт сообщил «Газете.Ru», что они часто общались с Петром Котельниковым до съемок киноленты и во время ее премьеры. Режиссер отметил, что ветеран был скромным и интеллигентным.

«Мы с ним общались и до съемок, и во время премьеры, и через несколько лет ездили вместе в школу, рассказывали детям о Брестской крепости. Он очень скромный, интеллигентный, какой-то теплый и надежный — всегда был со своей супругой, за нее держался. Он как-то очень точно формулировал ответы на вопросы, которые у нас возникали. Конечно, он нас вдохновлял, потому что он реальный защитник Брестской крепости. Он знал Петю Клыпа и был одним из прототипов нашего героя Сашки. Конечно, жаль, что он ушел. Соболезную его близким, семье, супруге, детям, с которыми я сегодня общался», — рассказал режиссер.

Накануне в Москве умер последний, из оставшихся в живых, защитников Брестской крепости — Петр Котельников. Ветерану был 91 год. В сражении он участвовал еще будучи 12-летним подростком. Тогда Петр Котельников помогал раненым и носил боеприпасы.