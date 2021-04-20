«Налаживает циркадные ритмы»: менеджмент — о здоровье Верки Сердючки

Здоровье украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в сценическом образе эпатажной проводницы Верки Сердючки, не вызывает беспокойства. Об этом сообщил менеджмент 47-летнего Данилко на его странице в Instagram.

Представители Данилко попросили не верить слухам. «Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм», — сказано в последнем посте.

Ранее продюсер Юрий Никитин опроверг «Газете.Ru» свои же слова о «серьезных проблемах со здоровьем» у Верки Сердючки. Как пояснил представитель артиста, высказывание, приведенное украинскими журналистами, было выдернуто из контекста — и в настоящий момент с популярным певцом все нормально.

В прессе также появлялись слухи о том, что Верка Сердючка якобы борется с онкологическим заболеванием. Кроме того, СМИ писали, что в 2019 году музыкант перенес блокаду сердца — это случилось во время съемок, однако благодаря оперативной помощи врачей состояние Данилко успешно стабилизировали.