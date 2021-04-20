Экс-участница «Ранеток» призналась в бисексуальности

Экс-участница российской поп-группы «Ранетки» Елена Третьякова рассказала о своей бисексуальности в Instagram.

По словам Третьяковой, она не планировала рассказывать об этом опыте, но ее шантажировал бывший продюсер. «Я начала рассказывать об этом сама, чтобы до него дошло: мне нечего бояться. Все мои эксперименты, отношения и прочее были по взаимному согласию со взрослыми людьми», — уточнила бас-гитаристка.

Елена Третьякова покинула коллектив в 2013 году, записав с «Ранетками» четыре студийных альбома. Она развивала сольную карьеру и выступала в составе группы «Море». Совместно с другими «Ранетками» Женей Огурцовой и Нютой Байдавлетовой вела блог «KURAGA» на YouTube.

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