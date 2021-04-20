Экс-участница «Дома-2» может заменить Бузову на месте ведущей

Экс-участница «Дома-2» Рима Пенджиева может стать новой ведущей проекта после ухода Ольги Бузовой, пишет сайт kp.ru со ссылкой на собственные источники.

Пенджиева уже приехала на площадку из Украины, предположительно, на стажировку. Утверждается, что если девушка справится с работой, она займет место ушедшей с проекта Бузовой. В обратном случае она сможет остаться на проекте в качестве участницы.

Первый выпуск нового «Дома-2», закрывшегося ранее на ТНТ и переехавшего на телеканал «Ю», вышел 19 апреля.

Ранее ведущий обновленного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони высказался о судьбе проекта без популярной ведущей Ольги Бузовой. Кроме него, передачу будут вести Ксения Бородина, Ольга Орлова и Андрей Черкасов. Он отметил, что каждый из ведущих привносит свой колорит в коллектив, «и просто Олиного не будет». Он утверждал, что пятого ведущего шоу искать не будут.