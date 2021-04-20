Джастин Бибер снялся в продолжении «Друзей»

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер снялся в спецэпизоде-продолжении ситкома «Друзья», передает Comingsoon.net.

Бибер появится на экране в хэллоуинском наряде Росса (Дэвида Швиммера) — костюме «Спудника». В космическую картошку Росс переодевался в восьмом сезоне шоу.

Съемки специального эпизода сериала «Друзья» были завершены в апреле 2021 года. Производство серии, которое должно было начаться в марте 2020 года, было отложено почти на год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В съемках принял участие весь основной состав выходившего с 1994 по 2004 год комедийного шоу. Актеры, как ранее рассказывал Дэвид Швиммер, предстанут не в роли своих персонажей, а будут играть самих себя.