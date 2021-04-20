Ведущий «Дома-2» высказался о судьбе шоу без Бузовой

Ведущий обновленного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в беседе с изданием «СтарХит» высказался о судьбе проекта без популярной ведущей Ольги Бузовой.

Кроме него, передачу будут вести Ксения Бородина, Ольга Орлова и Андрей Черкасов. Он отметил, что каждый из ведущих привносит свой колорит в коллектив, «и просто Олиного не будет». «Однако это никак не скажется качественно ни на жизни участников, ни на контенте, который производится», — сказал он, пожелав Бузовой исполнить все задуманное и не пожалеть о своем решении.

Пятого ведущего для проекта искать не будут. «Нынешний состав ведущих прекрасно справляется со своими обязанностями, на проекте совершенно точно нет никакой острой ситуации», — заверил Влад Кадони.

Ранее Ольга Бузова объяснила свой отказ от съемок в реалити-шоу «Дом-2».