Создатели сериала «Аббатство Даунтон» объявили о выходе нового сиквела

Создатели известного британского сериала «Аббатство Даунтон» в компании Focus Features объявили о создании нового, второго сиквела. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что полнометражный фильм могут показать в кинотеатрах уже 22 декабря текущего года.

Актерский состав картины будет тот же, что и в первой части. Кроме того, к съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Над сценарием для сиквела работает Джулиан Феллоуз.

Новый фильм компания Focus Features будет снимать совместно с Carnival Films.

21 ноября в российских кинотеатрах появилась драма «Аббатство Даунтон» — полнометражное продолжение британского сериала об аристократическом семействе Кроули, это был первый сиквел.

В фильме обитатели Даунтона готовятся к визиту короля Великобритании Георга V (правление с 1910 по 1936 год) и его супруги Марии, а параллельно с этим по традиции разбираются с личными проблемами.