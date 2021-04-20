Создатели сериала «Аббатство Даунтон» объявили о выходе нового сиквела

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019) Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019)
Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019)
Carnival Films

Создатели известного британского сериала «Аббатство Даунтон» в компании Focus Features объявили о создании нового, второго сиквела. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что полнометражный фильм могут показать в кинотеатрах уже 22 декабря текущего года.

Актерский состав картины будет тот же, что и в первой части. Кроме того, к съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Над сценарием для сиквела работает Джулиан Феллоуз.

Новый фильм компания Focus Features будет снимать совместно с Carnival Films.

21 ноября в российских кинотеатрах появилась драма «Аббатство Даунтон» — полнометражное продолжение британского сериала об аристократическом семействе Кроули, это был первый сиквел.

В фильме обитатели Даунтона готовятся к визиту короля Великобритании Георга V (правление с 1910 по 1936 год) и его супруги Марии, а параллельно с этим по традиции разбираются с личными проблемами.