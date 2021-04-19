Певица Энджел Олсен сделала каминг-аут

Певица Энджел Олсен сделала в Instagram каминг-аут как лесбиянка.

Она опубликовала несколько фотографий своей партнерши. «Моя избранница, я лесбиянка», — подписала кадры она.

Ее партнерша, сценаристка HBO Адель Тибодо, публиковала фотографии с Олсен в Instagram с декабря 2020 года. В частности, Олсен появляется в Instagram Тибодо в посте, посвященном Дню всех влюбленных.

В 2019 издание New York Times в статье об Энджел Олсен указывало, что множество ее фанатов ставят под сомнение ее гетеросексуальность и считают как минимум бисексуальной. Тогда же в интервью газете The Times Олсен указывала, что «пока что» гетеросексуальна.

Ранее певица Деми Ловато сделала каминг-аут как пансексуалка (то есть испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера). До этого Деми Ловато была помолвлена с актером Максом Эрихом после полугода отношений. Однако сразу после объявления помолвка была разорвана.